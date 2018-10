Ook onze journalist werd verhoord in de zaak van de ‘Propere Handen’

In het grootschalige onderzoek naar fraude en omkoping binnen het Belgische voetbal zijn 44 huiszoekingen gebeurd en tal van mensen opgepakt voor verhoor. Een van de mensen die deze ochtend van hun bed gelicht werden door de agenten is een journalist van deze krant, David Van den Broeck.

LEES OOK: “Een groot voetbalschandaal”: waar gaat het nu eigenlijk over en wat weten we nu al?

David Van den Broeck is al drie jaar ‘clubwatcher’ voor Het Nieuwsblad en volgt het reilen en zeilen bij KV Mechelen op de voet. Clubwatchers houden dagelijks contact met coaches, spelers, bestuurders en makelaars. Dus ook met Dejan Veljkovic, die als huismakelaar bij KVM actief is. Nu Veljkovic als spilfiguur in het dossier ‘Propere Handen’ is opgepakt wil het gerecht vermoedelijk zo veel mogelijk informatie over hem verzamelen.

LEES OOK (+): Dejan Veljkovic, de discretie zelve die Anderlecht richting titel hielp en Lokeren en KV Mechelen miljoenen bezorgde

Eerder op de dag raakte bekend dat voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic in een onderzoek van het federaal parket opgepakt zijn. Verder werden ook Club Brugge-coach Ivan Leko en voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck meegenomen voor verhoor. Bij verschillende clubs uit de Jupiler Pro League vonden huiszoekingen plaats. Het onderzoek zou gaan over fiscale fraude en mogelijk vervalste voetbalwedstrijden, maar het federaal parket geeft voorlopig geen verdere commentaar. Volg de laatste ontwikkelingen hier live.