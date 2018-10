Supporters Club Brugge steunen Leko: “Wij hebben het volste vertrouwen”

De supporters van Club Brugge, verenigd in The Blues of F.C. Bruges, hebben op Facebook hun steun voor hun club en hun trainer Ivan Leko uitgesproken. Drie van hen zakten zelfs af naar het gebouw van de federale gerechtelijke politie in Hasselt.

“Wij hebben het volste vertrouwen in hen”, staat te lezen op de Facebookpagina van The Blues of F.C. Bruges, de opvolger van Blue Army. In hun boodschap beklemtonen de supporters ook dat het onderzoek niet loopt naar Club Brugge en/of Ivan Leko, “in tegenstelling tot wat sommige media proberen te suggereren en wat reeds door sommige buitenlandse media verkeerdelijk is overgenomen”.

Drie supporters zakten intussen af naar het gebouw van de federale gerechtelijke politie in Hasselt, waar ze samen met meer dan 25 journalisten wachten op nieuws van de vele mensen die binnen verhoord worden.