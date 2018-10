Beruchte hondenkwekerij moet definitief dicht maar broodfokker blijft dieren verkopen via internet

Staden - Puppy For All, de beruchte puppyhandel in Westrozebeke, mag definitief geen honden meer verkopen. Na een grote controle dinsdag besliste de burgemeester om de zaak te sluiten. Ondanks die maatregel verkoopt de eigenaar toch nog puppy's via het internet.

Op vraag van het parket vielen de dienst Dierenwelzijn en de politie dinsdag binnen bij de ondertussen beruchte puppyhandelaar in Westrozebeke. In de grote witte villa langs de Poelkapellestraat troffen ze een negentigtal puppy's aan. Het parket vroeg de politie om na te gaan of er milieu- en stedenbouwkundige inbreuken waren. De dienst Dierenwelzijn onderzocht het welzijn en de leefomstandigheden van de puppy's.

“Onze inspectiedienst heeft geen honden inbeslaggenomen”, zegt Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving. “We hebben wel inbreuken vastgesteld op de erkenningsvoorwaarden van een kwekerij. Daarvoor zal onze inspecteur-dierenarts een proces-verbaal opstellen en overmaken aan het parket.”

Zonevreemd

Concreet komt het erop neer dat de uitbater in de villa geen honden mag kweken en verkopen. Dat blijkt uit het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Heuvelrug. “De fokkerij ligt in zonevreemd gebied”, zegt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “De kwekerij kan dus nooit een erkenning hebben, wat als gevolg heeft dat alle activiteiten er illegaal zijn.”

Bij een proces-verbaal en een boete bleef het deze keer niet. Samen met de burgemeester werd beslist om onmiddellijk strengere maatregelen te treffen. “Doordat we ook al in het verleden problemen hadden met de hondenkwekerij hebben we beslist dat de zaak definitief moet sluiten en er geen honden meer mogen worden gekocht of verkocht. De beste maatregel die we konden nemen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

Altijd al omstreden

In het verleden was er namelijk al heel wat te doen rond de kwekerij. Toen de eerste uitbaatster er nog My Sweet Puppy uitbaatte, kwam haar zaak in het oog van de storm terecht na een undercoverreportage in het Eén-programma ‘Pano’. Daarin toonde een undercovermedewerker hoe hij van Slowaakse honden Belgische maakte door blanco paspoorten, chips en vaccinaties te kopen. Van de twintig puppy's die waren ingevoerd, leefden er bij aankomst in België maar zeven meer. De dieren bleken ook in erbarmelijke omstandigheden te leven.

De kwekerij werd daarna overgelaten aan nieuwe uitbaters, Puppy For All. De dienst Dierenwelzijn gaf de Slowaakse eigenaar een positief rapport, maar ook daarna ontstond commotie. Het kwam zelfs zo ver dat in april vorig jaar Nederlandse actievoerders naar de Poelkapellestraat trokken om de honden vrij te kopen. Een operatie die mislukte. De honden werden wat later even in beslag genomen omdat er administratieve tekortkomingen waren, maar in mei kreeg de Slowaak toch groen licht om zijn praktijken verder te zetten.

Tot de definitieve sluiting dinsdag. Maar ook dat lijkt hem niet te stoppen. Van het parket moet de man zijn honden ‘herplaatsen’, maar hij biedt ze alweer te koop aan via Facebook. De politie zegt dat ze zal ingrijpen.