Als de Rode Duivels komend jaar de Nations League winnen, krijgen ze meer dan tien miljoen euro

Brussel - De UEFA heeft woensdag aangekondigd dat de te verdienen bedragen in de Nations League gevoelig stijgen. Zowel de basisbedragen die alle landen krijgen als de premies voor de verschillende groepswinnaars, gaan met liefst vijftig procent omhoog.

De 55 deelnemende landen gaan er allemaal op vooruit. De winnaar van het toernooi, waarvan de finale in juni van 2019 plaatsvindt, zal in totaal 10,5 miljoen euro opstrijken. “De beslissing om de premies op te trekken werd genomen door het Uitvoerend Comité van de UEFA, en werd mogelijk door de goede financiële situatie”, klinkt het bij de UEFA. “Die situatie is mede te danken aan de opbrengsten van het EK in 2016, die opzij werden gezet voor latere investeringen.”

De Rode Duivels spelen vrijdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Zwitserland in de Nations League.