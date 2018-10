Ivan De Witte over Belgisch voetbalschandaal: “Kan niet anders dan dat er iets niet pluis is”

Gent - Het was voor Ivan De Witte woensdag een drukke dag, waaraan hij uiteindelijk gemengde gevoelens overhield. In de voormiddag doorzocht de federale politie de club in het kader van een onderzoek naar fiscale fraude in het Belgisch voetbal. In de namiddag werd met Jess Thorup de nieuwe hoofdcoach en opvolger van Yves Vanderhaeghe voorgesteld. “Ik had dit helemaal niet zien aankomen”, reageerde De Witte.

“Ik moet opletten wat ik nu allemaal ga zeggen”, waarschuwde de voorzichtige Gent-voorzitter zichzelf voor hij aan zijn uitleg begon. “De huiszoeking heeft mij erg verrast. De onderzoekers gingen erg grondig en minutieus te werk. Hier moet een aanleiding voor zijn, dat kan niet anders. Het parket zal zo’n actie niet instellen zonder dat het daar haar redenen voor heeft.”

De Witte kon bevestigen dat op het moment van de inval manager Michel Louwagie nog aan het onderhandelen was met Jess Thorup, maar wilde daar verder niet veel over kwijt. “Al was het wel even schrikken”, zei hij.

De voorzitter had verder ook geen idee wat deze zaak voor het Belgisch voetbal kan teweegbrengen. “In eerste instantie is dit natuurlijk een zeer slechte zaak voor het Belgisch voetbal. Maar aan de andere kant kan het ook wel positief zijn. Wanpraktijken moeten uit het voetbal verbannen worden.”