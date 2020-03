De ziekte die 100 jaar geleden miljoenen slachtoffers maakte en waar nog steeds geen vaccin voor is

Nu het coronavirus zich over de wereld verspreidt, wordt het doemscenario van de Spaanse griep door sommigen als waarschuwing gebruikt. Die ziekte begon in 1918 aan haar moordende tocht rond de wereld. Naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen stierven aan de ziekte. En nu, honderd jaar later, wordt nog steeds koortsachtig gezocht naar een ­vaccin. Tegen wat epidemiologen “de ­moeder van alle pandemieën” noemen.