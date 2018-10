Man die autohandelaar ombracht, “was niet van plan hem te vermoorden”

Dendermonde - Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde zijn woensdag de drie beklaagden verhoord in het proces rond de moord op een autohandelaar in 2014 in Lebbeke. De vrouw van het slachtoffer heeft bekend dat ze een andere man uit Lebbeke betaalde om haar man dood te schieten, maar die verklaarde voor de rechtbank dat hij dacht dat het bij “cafépraat” ging blijven. “Ik heb hem gedood, maar ik dacht niet dat dat zou gebeuren”, zei de uitvoerder van de moord.

Het lichaam van autohandelaar Wim Van Cauteren (39) werd met meerdere schotwonden op 2 juni 2014 aangetroffen in de woning van het stel aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Katrien R., de 36-jarige vrouw van het slachtoffer, werd eerst verhoord als getuige, maar legde bij de onderzoeksrechter in Dendermonde bekentenissen af. De vrouw zegt dat ze de 48-jarige Gino V., een vriend des huizes, betaalde om haar echtgenoot dood te schieten.

LEES OOK: Garagist op vraag van eigen vrouw vermoord door ‘vriend des huizes’

Tijdens een huiszoeking op zijn adres werd het geld voor de huurmoord aangetroffen. Ook Melissa D. uit Opwijk, de toenmalige echtgenote van Gino V.C., staat terecht. Ze wordt ervan verdacht op de hoogte geweest te zijn van de moordplannen en haar ex-man een vals alibi te hebben bezorgd.

Aan de drugs zitten

Gino V. verklaarde woensdag dat hij aan de drugs zat ten tijde van de feiten. “Ik gebruikte speed, cocaïne en cannabis en ik had een probleem met alcohol. Ik leerde Katrien kennen en het was algemeen geweten dat ze geen goede relatie had. Ze moest alles doen wat haar man zei en hij kleineerde haar”, zei de beklaagde.

“De eerste vraag (om de feiten te plegen, nvdr.) kwam van Melissa, en Katrien heeft de vraag herhaald, meermaals. Melissa was ervan op de hoogte. Ze zei ‘het is een smeerlap, niemand zal hem missen’. Voor mij was het eerst cafépraat, zever in pakskes. Ik heb geen concrete afspraken gemaakt met Katrien om hem te doden. Er was geen plan. Er was wel een signaal afgesproken, dat was het liken van een foto op Facebook”, getuigde Gino V. “Katrien stond later voor de deur met haar wagen. Ik ben zomaar ingestampt, ik nam het niet au sérieux. Ik heb eigenlijk niet beslist om er op in te gaan. Ik ben wel meegegaan en heb hem gedood, maar ik dacht niet dat dat zou gebeuren.”

Mes trekken

De rechtbankvoorzitter vroeg de man waarop hij dan daarvoor om een wapen had gevraagd. “Katrien had mij het wapen gegeven. Ik stond daar met het wapen in de woning, maar ik was niet van plan hem te vermoorden. Ik heb geschoten op het moment dat hij met zijn mes naar me toekwam. Het was in een fractie van een seconde dat hij naar mij sprong, dat ik geschoten heb. In het dossier heb ik gelezen vier keer, maar ik weet het zelf niet meer.”

Gino V. sloeg het slachtoffer ook met een koevoet. “Katrien vroeg me daarna om haar te slaan met de koevoet om het te laten lijken op een overval. Ik antwoordde ‘sorry, maar dat doe ik niet’. Het is tegen mijn principes om een vrouw te slaan.” Katrien verklaarde ook dat haar man met de koevoet geslagen werd, en niet met de kolf van het wapen. “In onze afspraak ging de koevoet voor iets anders gebruikt worden”, zei de vrouw, die ook toegaf dat ze af en toe samen met Gino V. cocaïne gebruikte.

Donderdag komen onder meer de gerechtspsychiater, een psycholoog en enkele politieagenten getuigen.