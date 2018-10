Arbeiders graven put bij renovatiewerken, maar dan stort woning deels in

Sint-Katelijne-Waver - Aan de Leeuwerikstraat in Sint-Katelijne Waver is in de vooravond een woning deels ingestort. Vanavond nog zal een firma de woning verder slopen.

Het gaat om een woning waar renovatiewerken bezig waren, en waar momenteel niemand woont. Arbeiders hadden een put gegraven voor een fundering, korte tijd later begaf een gevel het. Het is af te wachten of er een rechtstreeks verband is, dat wordt nog onderzocht.

Niemand raakte gewond. Het gaat om een tweewoonst, waarvan het rechtergedeelte is getroffen en in het linkergedeelte nog mensen wonen. Die moesten tijdelijk uit hun huis. Vanavond nog zal de aannemer, die is opgevorderd, de getroffen woning deels slopen. Een architect en expert gaan ook de linkerwoning bestuderen om te kijken of de bewoners terug kunnen.