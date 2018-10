“Potentieel catastrofale orkaan” Michael is aan land gegaan: “Tijd om dekking te zoeken”

De inwoners van Florida houden hun hart vast: orkaan Michael is woensdagochtend aan land gegaan aan de kust. “De orkaan is potentieel catastrofaal”, aldus het National Hurricane Center. Ook gouverneur Rick Scott waarschuwt voor een ramp. “Dit is de ergste storm die we hier in een eeuw gezien hebben. Zoek dekking.”

Michael was in eerste instantie een storm, maar ontpopte zich de voorbije dagen tot een orkaan van categorie 4. Nu hij aan land gegaan is aan de kust van Florida, worden de inwoners geteisterd door stormwinden van meer dan 200 kilometer per uur. De regent valt enorm hard uit de lucht en er wordt gevreesd voor vloedgolven die tot 4 kilometer hoog kunnen zijn.

Ongeveer 375.000 mensen kregen van de hulpdiensten het advies om zo snel mogelijk hun huis te verlaten en naar veiligere oorden te gaan, maar woordvoerders lieten al weten dat het te laat is voor een grootschalige evacuatie. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen daar effectief op zijn ingegaan.

Het National Hurricane Center heeft het over een “potentieel catastrofale orkaan”. Ook gouverneur Rick Scott ziet de komst van de orkaan somber in. “Dit is de ergste storm die we hier in meer dan een eeuw gezien hebben. Het is tijd om dekking te zoeken.” Gevreesd wordt dat de orkaan de komende dagen het leven zal kosten aan heel wat inwoners van Florida.