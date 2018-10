Spaanse kranten én ploegmaat zijn er zeker van: “Real Madrid heeft een Plan Eden Hazard”

Eden Hazard houdt van Real Madrid. Dat liet de Rode Duivel deze week nog maar eens blijken in een interview. In Spanje zijn ze er intussen zeker van dat De Koninklijke een plan hebben om Hazard weg te halen bij Chelsea.

Hazard ligt tot juni 2020 vast bij The Blues, maar van bijtekenen was het voorbije jaar geen sprake. Hij gaf intern immers aan dat hij toe was aan iets nieuws, wat hij ook aan de buitenwereld meermaals bevestigde. Eerlijk en rechtuit als hij is. Na de match tegen Southampton gaf hij wel aan dat hij tóch openstaat voor een verlenging. Maar of speler en club er dan zullen uitgeraken? Neen, dat wil Hazard absoluut niet gezegd hebben.

Het is en blijft de Real Madrid dat door zijn hoofd spookt. Hazard hoopte afgelopen zomer op een transfer naar Los Blancos en laat die hoop zeker nog niet varen. En daar spelen Marca en AS woensdag graag op in. Beide kranten pakten uit met Hazard op hun voorpagina en zijn er zeker van dat Real een plan heeft om de Rode Duivel naar Madrid te halen.

Foto: Photo News

“Het sleutelelement is het feit dat Hazards contract in 2020 afloopt”, aldus Marca. “Hij heeft intussen al vijf voorstellen geweigerd, waardoor hij volgende zomer alle kaarten in handen heeft. Hazard gaat dan het laatste jaar van zijn contract in. Chelsea zal hem niet gratis willen laten vertrekken en zullen hem dus wel moeten laten gaan, net zoals dat gebeurde met Thibaut Courtois.”

“Hazard wil zijn club echter niet onder druk zetten”, gaat de Spaanse krant voort. “Hij weet dat Real hem wil en heeft dan ook geen intentie om een nieuw contract te tekenen bij Chelsea. Daarmee wil hij de goede relatie behouden. Er zijn meerdere clubs geïnteresseerd in Hazard, maar Real is de enige club waarvoor hij Chelsea wil verlaten. Ook zonder Zinédine Zidane als trainer.”

Ploegmaat doet er nog schepje bovenop

Alvaro Morata weet hoe het voelt om voor Real Madrid te spelen want Chelsea haalde de Spanjaard er weg. De spits reageerde bij het Spaanse tv-station Cuatro op de uitspraken van Hazard.

“Als hij dat zo duidelijk gezegd heeft, dan is dat omdat het zo is”, aldus Morata. “Chelsea zal zijn transfer niet kunnen afblokken maar ze zouden wel een goede deal kunnen bekomen. Hazard zal zijn vertrek nooit willen forceren want hij staat onder contract bij de club.”