Na Gent ook in Leuven problemen met sociale woningen: “Onze longen piepen door het vocht door de schimmel”

Leuven / Kessel-Lo - Khader Salam (37) en Wendy Farrand (42) hebben te kampen met een zwaar vochtprobleem in hun sociale woning aan de Waterleidingstraat in Kessel-Lo. “Ik heb dit al jaren geleden aangekaart”, zegt Khader. “Maar er verandert niets.”

“Zes jaar geleden, toen ik verhuisde, leek alles in orde te zijn. Maar na een paar maanden begon het probleem”, vertelt Khader. Hij heeft sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal hierover gecontacteerd en hen enkele foto’s bezorgd, maar er veranderde niets. “Toen ik hen later opnieuw contacteerde, bleken de foto’s zelf uit het dossier verdwenen te zijn. En ze zeiden me: ‘Als je niet tevreden bent, moet je maar in de privé iets zoeken.’ Dat vond ik echt schandalig. Ik ben toch klant bij hen? Ik betaal de huur altijd op tijd. Ik ben kwaad opgestaan en heb gezegd dat ik naar de pers zou gaan. Dan kregen ze schrik: ‘We zullen een oplossing voor je zoeken’, zeiden ze. De voorzitter heeft ons vervolgens beloofd dat we met voorrang zouden mogen verhuizen. Maar dan kregen we een brief dat we niet in aanmerking komen.”

Aan de cortisone

Wendy en Khader zijn hier heel teleurgesteld over omdat de schimmel hen ziek zou maken. “We nemen beiden al een jaar cortisone. Onze longen piepen. Onze dokter zegt dat dit komt door het vocht, maar hij wil het niet op papier zetten omdat hij schrik heeft van Dijledal.” Maar dat attest is wel nodig om in aanmerking te komen voor herhuisvesting, vertelt voorzitter Fons Laeremans (CD&V). “Daarnaast moet de technische dienst ook langskomen om de oorzaak van de schimmel vast te stellen. Als de oorzaak bij de bewoners zelf ligt, krijgen ze natuurlijk geen voorrang. We gaan hen daarvoor niet belonen.” Het koppel zegt dat de technische dienst die bij hen is langsgeweest en de oorzaak van hun vochtprobleem bij hun klimopplant legt die in de living over de muur loopt. “Maar dat lijkt ons vreemd”, opperen ze.

Schrik van Dijledal

Het vochtprobleem zou het hele gebouw parten spelen, maar de andere bewoners durven dit niet aan te kaarten uit vrees dat ze later benadeeld zouden worden door Dijledal, zegt het koppel. Voorzitter Fons Laeremans (CD&V) wuift dit weg: “Van de dertigtal appartementen zijn er slechts twee die klagen over vocht.” Dat de mensen schrik van hem zouden hebben, vindt hij absurd. “Ik ben de meest bereikbare voorzitter die er al geweest is. De bewoners zeggen mij: ‘Ja, het is een beetje verouderd, maar binnen een paar maanden ben ik er toch uit.’” Binnen een jaar zal de residentie namelijk worden afgebroken en komt er nieuwbouw.

Renovatiefonds

PVDA Leuven steunt het koppel in zijn protest tegen Dijledal. De partij uitte woensdag scherp kritiek op de sociale huisvestingsmaatschappij: “Dit toont aan dat er dringend nood is aan meer sociale woningen”, zegt lijsttrekker Line De Witte (PVDA). “Daarbij zijn we ook voorstander van een renovatiefonds, dat zowel door de stad als door Vlaanderen gefinancierd wordt.”

Afgebroken

Fons Laeremans (CD&V), voorzitter van Dijledal, wijst er in een reactie op dat dit 40 jaar oud gebouw in 2019 afgebroken wordt en vervangen door een nieuwbouw. Vanaf januari worden de bewoners elders gehuisvest. “Dijledal heeft de afgelopen decennia gigantische inspanningen gedaan op vlak van renovatie. Enkele bewoners van dit blok kampen inderdaad met vochtproblemen maar onze technische diensten komen na klachten steeds ter plaatse om alles te herschilderen. De condensatieplekken zijn soms ook het gevolg van het feit dat het appartement te weinig verwarmd wordt of van het binnenin drogen van was. Wij trachten hen met goed advies hierbij te helpen”, aldus Laeremans die furieus is over het feit dat de PVDA foto’s verspreid die dateren van voor de schilderwerken.