Foetus gevonden op straat in Essen

De foetus werd gevonden in de Beliestraat in Essen. Foto: Google Maps

Essen - In Essen heeft een voetganger woensdagavond een lugubere vondst gedaan in de Beliestraat. Volgens de lokale politie van de zone Grens gaat het om een foetus van amper een tiental centimeter groot.

“Een voetganger trof rond 19.15 uur woensdagavond een kleine foetus aan aan de kant van de weg”, zo bevestigt woordvoerder Patrick De Smedt aan onze redactie. “Het ging wel degelijk om een menselijke foetus. Het parket en mensen van het gerechtelijk laboratorium zijn ter plaatse geroepen en stelden een perimeter in, nu moet verder onderzoek uitwijzen wat er exact gebeurd is. Of het hier gaat om een crimineel feit staat dus nog niet vast.”

Lentle Jespers van het Antwerpse parket bevestigt: “De gevonden foetus was zo’n 10 centimeter groot, volgens de wetsdokter was het tussen de 13 en 15 weken oud. Onderzoek moet nu uitwijzen of er een strafbaar feit gepleegd is. Als de foetus levensvatbaar was, kunnen we te maken hebben met illegale vruchtafdrijving en dat is strafbaar. Het kan echter ook om een miskraam gaan. Verder onderzoek moet hierover duidelijkheid brengen.”