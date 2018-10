Nieuwe episode in zaak-Ronaldo: advocaat CR7 slaat hard terug op beschuldigingen van seksueel misbruik

Stervoetballer Cristiano Ronaldo kijkt in de Verenigde Staten tegen beschuldigingen van verkrachting aan, maar volgens zijn advocaat Peter Christiansen had hij er louter een relatie “met volledige instemming”. Dat liet de advocaat woensdag weten in een mededeling op de website van Gestifute, het makelaarsbureau dat Ronaldo vertegenwoordigt.

LEES OOK: Nog meer problemen voor Ronaldo? “Tweede slachtoffer heeft zich gemeld”, Portugees vermoedt een complot

LEES OOK: Ronaldo krijgt opvallende steun van ex-liefje dat een kind heeft met Balotelli: “Het waren elf maanden vol liefde”

“Ronaldo is verplicht om de stilte te doorbreken”, zegt Christiansen. Het is de Amerikaanse Kathryn Mayorga die Ronaldo van verkrachting beschuldigt. “Hij ontkent krachtig alle beschuldigingen. Wat zich heeft afgespeeld in Las Vegas in 2009 was met volledige instemming”, gaat de advocaat verder.

Eerder lekte in verschillende media uit dat Ronaldo een akkoord zou hebben getekend met de vrouw die hem nu aanklaagt, en daarin zou hij de verkrachting hebben toegegeven. Dat laatste ontkent zijn advocaat nu. “Ronaldo ontkent niet dat hij ingestemd heeft met een akkoord, maar de documenten en verklaringen die daarover in de media zijn verschenen, zijn pure verzinsels. Dat akkoord vormt geen bekentenis”, zo beweert Christiansen.

De beschuldigingen tegen Ronaldo “vernietigen zijn reputatie”, volgens zijn advocaat. “Helaas is hij betrokken geraakt bij een soort zaak die heel gewoon is in de Verenigde Staten. Het is ook heel betreurenswaardig hoe de media deelnemen aan een lastercampagne. Maar Ronaldo is er wel van overtuigd dat de waarheid uiteindelijk zal zegevieren.”