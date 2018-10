Ivan Leko moet nacht in de cel doorbrengen: “Capaciteitsproblemen”

Club Brugge-coach Ivan Leko heeft een lijst van twintig vragen moeten beantwoorden en zal de nacht in een cel in het gebouw van de federale gerechtelijke politie in Hasselt doorbrengen. Dat heeft zijn advocaat Walter van Steenbrugge gezegd in een verklaring aan de verzamelde pers. Leko verschijnt morgenmiddag voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Die kon Leko vandaag niet meer ondervragen, omdat er zoveel arrestaties in de loop van woensdag zijn gebeurd.