Voorzitter Fenerbahçe ontdekt bizar complot tegen Nederlandse trainer, ook ex-speler Club Brugge betrokken partij

Het gaat dit seizoen niet bijster goed met Fenerbahçe. De Turkse topclub en tegenstander van Anderlecht in de Europa League staat na acht speeldagen pas achtste in de Süper Lig. Maar dat heeft mogelijk een merkwaardige reden, zo ontdekte voorzitter Ali Koç.

Vorige week werd het nieuws wereldkundig gemaakt dat Fenerbahçe drie stafleden van trainer Phillip Cocu ontslagen heeft. Turgay Altay, Murat Ozturk en Alper Asci werden per direct op straat gezet. En met een goede reden. Volgens de Koç hadden de drie een plan gesmeed om de Nederlandse trainer het leven zuur te maken.

“De drie ontslagen trainers hebben alle informatie over spelers, wedstrijden en trainingen gelekt naar een derde partij, inclusief videobeelden. Alle informatie en statistieken van vorig seizoen zijn stiekem gewist”, reageerde een ziedende voorzitter. “Nadat Erwin Koeman bij de staf kwam, kreeg hij bepaalde taken die eerder in handen waren van Turgay Altay. Daarna hebben de trainers die vanuit vorig jaar nog deel uitmaakten van de technische staf besloten Cocu niet meer te helpen.”

Tapijt

“Verschillende spelers klaagden over vermoeidheid. Zij voelden zich niet fit tijdens wedstrijden. Dit kwam doordat de fitnesstrainers de informatie over vermoeidheidsklachten niet hebben overgedragen aan de trainer. Er is door de drie ontslagen trainers zo zwaar getraind, dat er zware blessures hadden kunnen ontstaan. Spelers klaagden over die trainingen, maar ook dat werd niet doorgegeven aan Cocu.”

Het meest merkwaardige moment in het complot tegen de Nederlander vond plaats voor de topper tegen Besiktas. “Voor die wedstrijd lag er plotseling een kleed in de kleedkamer”, aldus Koç. “De drie bewuste trainers zeiden tegen de spelers dat ze Cocu in dat kleed gingen oprollen na de wedstrijd, om hem terug naar Nederland te sturen. Dat gebeurde nog eens tegen Spartak Trnava. Toen dat verhaal bij mij terecht kwam, heb ik hen meteen ontslagen.”

Foto: BELGAIMAGE

Dirar

Ook drie spelers zijn niet meer welkom bij ‘Fener’, waaronder Nabil Dirar (ex-Club Brugge). “Aatif Chahechouhe en Nabil Dirar waren continu vrolijk, hoe slecht het ook ging. Aatif heeft ook bij spelers en trainers een soort lobby gehouden voor Dirar, die volgens hem moest spelen. Cocu maakte een andere keuze en toen begon Aatif de sfeer te verpesten. Daarom hebben wij hen uit de selectie gezet, net als Volkan Demirel.”