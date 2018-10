Ook in Italië kennen ze nu de traptechniek van Malinovskyi (Genk), Azzurri noteren historisch zwakke cijfers

De Rode Duivels spelen pas vrijdag tegen Zwitserland maar woensdag stonden al enkele vriendschappelijke wedstrijden op het programma. Veruit de interessantste was die tussen Italië en Oekraïne. Die eindigde op 1-1.

Bij de Azzurri zoeken ze ietwat hopeloos naar de gloriedagen. Bondscoach Roberto Mancini selecteerde opnieuw heel wat jonge spelers en opteerde voor een 4-3-3 met Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne als 'valse negen'.

De Italianen hadden het betere van het spel, maar moesten toch wachten tot de 55ste minuut op een doelpunt. Het was Juventus-speler Federico Bernardeschi die Andriy Pyatov verraste met een knal van buiten de zestien: 1-0.

SHOCKER!



Bernardeschi gives Italy the lead - with a huge helping hand from Ukraine goalkeeper Pyatov



Watch now on Sky Sports Football pic.twitter.com/EkAzTvRguJ — Sky Sports Football (@SkyFootball) 10 oktober 2018

Lang kon Italië echter niet genieten van de voorsprong. Genk-speler Ruslan Malinovskyi zette amper zeven minuten later de uiteindelijke 1-1-eindstand op het bord met een volley.

UKRAINE LEVEL



It has been one-way traffic in the second half but a set piece does the trick for Ukraine and Malinovskyj levels.



Watch now on Sky Sports Football pic.twitter.com/z9Ytqins8j — Sky Sports Football (@SkyFootball) 10 oktober 2018

Voor de Azzurri wordt de situatie intussen uitzichtloos. Het topland kon van zijn laatste tien interlands er amper eentje winnen. Er kon ook al vijf keer op rij niet gewonnen worden in eigen land. Mancini en co hebben nog een lange weg te gaan...

Italy failed to win 5 successive home matches for the 2nd time ever after March 1923 to January 1925. #Azzurri #ItalyUkraine #Genoa — Gracenote Live (@GracenoteLive) 10 oktober 2018