Parkeren duur? Dat hangt af van waar je het doet, en de verschillen zijn erg groot

Parkeren kan je veel kosten, maar ook heel veel. Uit een reportage van ‘Pano’ blijkt dat de verschillen tussen de Vlaamse centrumsteden wel erg groot zijn. Zo verdient Gent elk jaar meer dan 26 miljoen euro aan de mensen die er hun auto even achterlaten, gevoelig meer dan steden als Hasselt, Kortrijk en Leuven.

De redactie van ‘Pano’ ging op zoek naar verschillen tussen het parkeerbeleid in de Vlaamse centrumsteden. Daarbij viel vooral op dat het financieel een flinke slok op de borrel scheelt waar je beslist je wagen te parkeren. De duurste stad om te parkeren is Gent: 2,5 euro voor een uur, 6 euro voor 2 uur en 10 euro voor 3 uur.

Een groot verschil met de goedkoopste steden - Oostende, Kortrijk en Genk - waar je tussen 3 en 3,5 euro betaalt voor 2 uur.

Bovendien kost het je in Gent ook meer dan op veel andere plaatsen wanneer je betrapt wordt op parkeren zonder te betalen. Het kost je net als in Antwerpen, Brugge en Mechelen minstens 30 euro, terwijl dat in Genk bijvoorbeeld maar 10 euro is. Wanneer je niet betaald hebt en geparkeerd staat op een voorbehouden bewonersplaats, kost het je in Gent zelfs 80 euro.

Dat alles, samen met de ook dure bewonerskaarten, maakt van Gent de stad die het meest inkomsten haalt uit parkeren: 26,8 miljoen euro per jaar. Antwerpen volgt nog enigszins in de buurt met 21,8 miljoen, maar het verschil met de nummer drie op de lijst - Leuven, met 7,8 miljoen - is al gigantisch. Kortrijk - 5,4 miljoen - en Roeselare - 3,2 miljoen - maken de top vijf compleet.