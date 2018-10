Wie krijgt straks het containerpark, en wie het gemeentehuis?

Lovendegem / Zomergem / Waarschoot -

Ze wonen in Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Maar ­zondag moeten ze ­allemaal gaan stemmen in Lievegem, de ­gemeente die pas volgend jaar zal bestaan. Wanneer de burgemeesterlijke fusiedrang officieel ­beklonken is. En helemaal klaar zijn er nog niet voor. “Waar gaat dat gemeentehuis van Lievegem komen? Dat van ons is het schoonste, dat is zeker. Maar pakken ze dan in de plaats ons containerpark af? En wanneer gaan ze stoppen met al dat gefuseer? Als heel het Meetjesland één gemeente is?”