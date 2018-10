West-Vlaamse Amerikanen verliezen hun eigen krant: na 104 jaar verschijnt ‘Gazette van Detroit’ in december allerlaatste keer

De Gazette van Detroit houdt er na 104 jaar definitief mee op. De krant voor uitgeweken Vlamingen in de VS en Canada bestond sinds drie jaar enkel nog digitaal, maar moet nu ook haar online versie opdoeken. Reden: steeds minder immigranten spreken nog Nederlands, en al het nieuws uit België is sneller online te vinden. In december verschijnt de krant voor de allerlaatste keer.