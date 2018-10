Opgepakte Ivan Leko is wereldnieuws: imagoschade voor Club Brugge is nu al enorm

“Hun trainer zit in den bak.” Terwijl operatie ­Propere Handen in België vooral uitkijkt naar de wanpraktijken van Mogi Bayat en Dejan Veljkovic en hun betrokkenheid bij eventuele matchfixing, prijkt op alle buitenlandse nieuwssites Ivan Leko prominent bovenaan. Zijn proces lijkt buiten de landsgrenzen al gemaakt. De imagoschade voor Club Brugge is enorm.

“Geen commentaar.” Daar hielden ze zich bij blauw-zwart ook gisteravond na een woelige werkdag aan. Het feit dat hun trainer ’s ochtends niet kwam opdagen voor de training en de burelen een halve dag niet beschikbaar waren, deed schrikken. Club liet het niet merken. Voorzitter Bart Verhaeghe had eerder al gereageerd bij De Tijd dat zijn club “niets te verbergen heeft” en dat trainer Ivan Leko “in bescherming wordt genomen”.

Net als de voltallige voetbalwereld kon blauw-zwart ook alleen maar vaststellen dat Leko naar Hasselt was meegenomen voor verhoor. Ook ’s avonds laat hadden zij nog geen woord extra uitleg gekregen waarom dat zo was. Het Federaal Parket bevestigde ondertussen dat Leko net als alle anderen als ‘verdachte’ werd opgepakt, maar dat lijkt meer een juridische techniek te zijn, bedoeld om hem te kunnen verhoren en langer vast te houden. Of hij echt in verdenking gesteld wordt, krijgt hij vermoedelijk vandaag te horen.

Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge is dat laatste alvast niet denkbaar. “Hij heeft een twintigtal vragen gekregen en die goed beantwoord”, verklaarde die na het verhoor. “Ik verwacht dat hij snel weer op het veld zal staan.”

Ook dan zal Club pas officieel reageren na eerst het verhaal van Leko zelf te hebben gehoord. Het competitievrije weekend – Club traint ook gewoon vandaag sowieso – komt op sportief vlak alvast als geroepen.

Champions League-effect weg

Het kwaad is ondertussen wel geschied. Op het vlak van imago toch. Niet alleen wordt het Belgische voetbal over de hele wereld opnieuw in een negatief daglicht geplaatst, Ivan Leko is er de verpersoonlijking van. De BBC, Marca, Bild, de Washington Post: overal prijkt bij het nieuws een prominente foto van de trainer van Club Brugge. Niet Bayat of Veljkovic, wel de sappiger ogende trainer van blauw-zwart is voor hen de spil van dit alles. De imagoschade is dan ook enorm. Niet alleen voor de Kroaat, ook voor Club Brugge, dat zich net op een positieve manier wou tonen in de Champions League. Het goede voetbal in de eerste twee Europese wedstrijden lijkt al een eeuwigheid geleden.

De fans lieten het er alvast niet bij en counterden met positieve verhalen. Sfeervereniging The Blues of F.C. Bruges en de overkoepelende supportersfederatie stuurden een persbericht rond waarin ze het volste vertrouwen uitspraken in hun coach, terwijl in Hasselt drie fans opdaagden om Leko te steunen.

Mooi, maar het doet er de mening van de wereldpers niet op veranderen. Op 24 oktober tegen AS Monaco zal er maar over één ding gepraat worden: dat nachtje cel van de Brugse coach.

