Vrouw vindt mespunt terug in brood

Adinkerke / De Panne -

Een vrouw uit De Panne heeft in haar boterham een mespunt teruggevonden. “We waren nog maar net ­begonnen met eten toen ik iets hards en scherps in mijn mond voelde”, zegt de vrouw. Haar man had het brood gekocht in een plaatselijke bakkerij, een franchisewinkel van Proxy Delhaize. “Het scheelde niet veel of ze had het ding ingeslikt”, aldus haar man. Het stukje metaal zat net onder de korst van het speltbrood.