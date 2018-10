Bijna 7 op de 10 Belgen zijn bang dat fake news verkiezingen zal beïnvloeden

Bijna zeven op de tien Belgen vrezen dat fake news een invloed heeft op de verkiezingen. Dat blijkt uit een enquête door het onderzoeksbureau Kantar TNS in opdracht van Trustmedia.

Uit de bevraging van 5.000 Belgen blijkt dat niet alleen het internationale fake news ons zorgen baart. Ook in ons land bestaat het fenomeen volgens 68 procent. En hoewel de meesten denken waarheid van leugen te kunnen onderscheiden, bestaat volgens twee op de drie het risico dat fake news een invloed heeft op de keuze in het stemhokje. Goed nieuws is dat het vertrouwen in de klassieke media – radio, tv, kranten – in Vlaanderen nog altijd groot is en dat drie op de vier elke dag het nieuws checken.