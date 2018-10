Bpost gaat personeel ronselen in middelbare scholen

Niemand wil nog ­postbode worden. Of zo lijkt het toch, want Bpost kampt al jaren met een flink personeelstekort. Alleen al in Vlaanderen zijn er 300 vacatures. En ­intussen blijven de overuren zich opsta­pelen. “Een vicieuze cirkel”, klinkt het bij de vakbonden. “We doen er echt alles aan, maar het blijft moeilijk”, zegt Bpost, dat nu ook lonkt naar scholen uit het technisch en beroeps­onderwijs.

Vraag je postbode hoe het gaat, en de kans is reëel dat je ofwel “Sorry, écht geen tijd” ofwel een klaagzang te horen krijgt. “Hoe zou je zelf zijn”, zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD. “Bpost krijgt honderden vacatures niet ingevuld. Het bedrijf zit in een vicieuze cirkel. De postbodes ervaren een veel te hoge werkdruk omdat ze met te weinig zijn. En er zijn te weinig sollicitaties omdat mensen te horen krijgen dat de werkdruk te hoog is.” Volgens Nyns beginnen veel postbodes nu al twee uur vroeger aan hun dag om hun werk toch maar gedaan te krijgen. “In heel Vlaanderen hebben postbodes ­vandaag samen 260.000 overuren openstaan, omdat ze er extra routes bijnemen. Hoeft het dan te verbazen dat zoveel mensen het bedrijf verlaten, en dat nieuwkomers het al snel voor bekeken houden?”

Pilootproject in scholen

“Er is inderdaad een toegenomen werkdruk door een personeelstekort in sommige knelpuntgebieden”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van Bpost. Ze wijst onder meer naar Halle, Ternat, het Waasland en Evergem. “Andere bedrijven hebben het ook moeilijk om in de krappe ­arbeidsmarkt voldoende personeel te vinden. Maar we doen er alles aan om mensen te vinden.”

Zo is het postbedrijf aanwezig op jobbeurzen, ad­verteert het op gespecialiseerde jobsites en werkt het samen met de VDAB om laaggeschoolden, langdurig werklozen of zieken aan de slag te krijgen. “En we gaan ons nu ook richten op scholen uit het technisch en beroeps­onderwijs. Momenteel zijn we die scholen in kaart aan het brengen met een contactpersoon per school. Daarna gaan we met de school bespreken hoe we ­elkaar kunnen helpen: jongeren aan een job helpen en ­onze knelpunten invullen. Een echte win-winsituatie creëren dus. Concreet kan dat door affiches op te hangen, flyers uit te delen, zelf te gaan spreken op scholen, meeloopstages aan te bieden ... In sep­tember is daarvoor een pilootproject opgestart in Sint-Niklaas. En we merken vrij veel ­enthousiasme.”

Aan de vergoeding zal het al niet liggen, geeft zelfs de vakbondsman toe: “Het mag ­natuurlijk altijd wat meer zijn, maar het loon van een postbode – gemiddeld zo’n 1.600 euro netto plus extralegale voordelen – is ver­gelijkbaar met andere jobs in dezelfde categorie.”