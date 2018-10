Het Belgisch voetbal daverde woensdag op zijn grondvesten. Huiszoekingen, arrestaties en verdenkingen die in het rond vlogen: een goede beurt maakten we niet. Naast spilfiguren Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, de spelersmakelaars waar alles rond draait, kwamen ook nog heel wat andere figuren in beeld. Maar wat is hun rol?