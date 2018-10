Minstens drie doden bij aardbeving op Indonesisch eiland Java

Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Java zijn minstens drie doden gevallen, zo maakten de lokale autoriteiten donderdag bekend. De beving had een kracht van 6 op de schaal van Richter.

De beving op Java gebeurde ’s nachts. Drie mensen in het noordoostelijke district Sumenep raakten bedolven onder neervallend puin en stierven. Er vielen ook vier gewonden.

De beving was eveneens voelbaar tot op het nabijgelegen eiland Bali, waar traditioneel veel toeristen verblijven. Daar vluchtten mensen in paniek de straat op.

Op Papoea-Nieuw-Guinea vond even later een nog zwaardere beving plaats, van 7 op de schaal van Richter, gevolgd door een tsunamiwaarschuwing. Er zijn nog geen berichten van eventuele schade of slachtoffers.

Op ander eiland ruim 2.000 doden

De twee landen bevinden zich in de zogenaamde Ring van Vuur, in de Stille Oceaan, waar geregeld aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Australische plaat schuift er onder de Euraziatische plaat, met enkele centimeters per jaar.

Sulawesi, een ander eiland in Indonesië, werd eind september nog getroffen door een zware aardbeving en tsunami. Daarbij kwamen meer dan 2.000 mensen om het leven.

Patiënten zitten buiten aan een ziekenhuis nadat de aardbeving op Java toesloeg. Foto: ANTARA FOTO