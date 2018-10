De Amerikaanse pornoster Stormy Daniels, wiens vermoedelijke affaire met de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk de hoofdpunten van het nieuws haalde, is donderdag in Berlijn. Ze gaat er de eroticabeurs Venus inhuldigen.

Volgens de woordvoerder van de beurs, Walter Hasenclever, is de 39-jarige Stormy Daniels “één van de topsterren van het jongste decennium in de VS”. Intussen is de Amerikaanse pornoactrice wereldberoemd voor haar onthullingen over seks met de president.