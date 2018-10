Niemand zal klagen over dit gesneuvelde weerrecord, maar toch is het geen goed nieuws

2018 is een jaar van ­records. Dat van de warmste zomer ooit hadden we al, maar ook dat van het aantal lentedagen is verpulverd. Sinds 1981 – het KMI kon geen ­cijfers geven die verder teruggaan – hadden we nooit zoveel dagen boven de 20 graden als in 2018. Maar dat is niet onverdeeld goed nieuws.

Het vorige record (116 lente­dagen) dateert van 2003. Nu zitten we daar met 125 dagen al ver boven en het einde is niet in zicht. Donderdag zullen enkel in het binnenland al temperaturen tot 24 graden gehaald worden, maar vrijdag en zaterdag komen temperaturen tot 25 graden voor het hele land in zicht.

“Zo’n Sint-Michiels­zomertje of Indian Summer in de herfst is op zich niet uitzonderlijk”, zegt klimatoloog Luc Debont­ridder van het KMI. “Maar het is wel opvallend warm en zonnig. De eerste tien dagen van oktober hadden we al bijna 70 uur zonneschijn, terwijl dat in de hele maand normaal 112 uur is. Qua temperatuur zitten we vier graden boven het maandgemiddelde.”

De aanhoudende hoge temperaturen en het gebrek aan regen zijn volgens Debontridder het gevolg van de klimaatverandering. “We moeten niet verstomd staan als het in 2019 weer van dat is.” Op korte termijn blijft de droogte een gesel voor onze watervoorraden. “Het zal toch moeten regenen in november om de waterreservoirs te vullen.”

‘Goed-weer-scenario’

De supermarkten verwachten een stormloop op worsten nu veel Vlamingen wellicht voor de laatste keer hun BBQ van stal halen. Bij Colruyt activeren ze nog eens hun ‘goed-weer-scenario’. “Dat betekent dat ons vleesverwerkend bedrijf en onze beenhouwerijen extra vlees voorzien”, zegt de woordvoerster. Voor worsten en brochettes verwacht Colruyt een meerverkoop van 15 tot 25 procent.

“Onze beenhouwers kunnen in de winkels heel kort op de bal spelen door die producten ter plaatse te maken”, klinkt het.

Ook bij Delhaize houden ze het weerbericht nauwlettend in de gaten. “Vooral vrijdag en zaterdag verwachten we een stijging in de verkoop van bier, roséwijn, barbecuevlees en houtskool”, klinkt het. “Maar we zijn daar klaar voor. We weten dat de Belgische klant zijn consumptie makkelijk aanpast aan het weer, dus we spelen daarop in. Onze winkeldirecteurs hebben genoeg commerciële flair om die producten promotioneel uit te spelen.”

Bijen vergissen zich van seizoen

De nazomer drijft wandelaars de bossen in, maar dagtrippers zullen hard hun best moeten doen om een paddenstoel te spotten. “Door de droogte is het voor de paddenstoelen een zwak jaar”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. “De zwamvlokken – de vruchten onder de grond die de paddenstoelen produceren in de herfst – hebben een aantal dagen regen nodig om de achterstand goed te maken. Maar voorlopig ziet het er niet goed uit. De dieren in het bos die normaal paddenstoelen eten, hebben gelukkig voldoende alternatieven. De muizen en eekhoorns kunnen zich ­tegoed doen aan de overvloedige beukennootjes.”

Naast de verwarde paddenstoelen zijn er ook diersoorten die zich van seizoen vergissen. “We zien hier en daar al bijtjes opduiken omdat ze denken dat het lente is”, zegt ­Veraghtert. “Zandbijtjes bijvoorbeeld die op het stuifmeel uit zijn van bloeiende wilgen. Die staan nu niet in bloei. Dat zijn eigenlijk verloren exemplaren. Maar het merendeel van die bijtjes zit gelukkig veilig in een holletje onder de grond.”