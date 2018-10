Tweede dag van voetbalonderzoek: Leko voor onderzoeksrechter en ondervraging spilfiguren, hopelijk om 15u duidelijkheid

Donderdag gaat het grootschalige onderzoek naar de mistoestanden in het Belgische voetbal gewoon door. Club Brugge-trainer Ivan Leko, die de nacht in de cel moest doorbrengen, zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Zijn advocaat maakt zich echter sterk dat Leko later op de dag nog thuis zal zijn. Nog op het programma vandaag: het verhoor van voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, de twee spilfiguren. Om 15 uur hoopt het federaal parket meer duidelijkheid te kunnen geven op een persconferentie.

Dit staat op de tweede dag van het grootschalige voetbalonderzoek te gebeuren:

• Overbrenging verdachten

Vanochtend zullen eerst de ‘verdachten’ overgebracht worden van het commissariaat in Hasselt naar het gerechtsgebouw in Tongeren.

• Mogelijk meer ondervragingen

Of er vandaag opnieuw mensen van hun vrijheid worden beroofd, is niet duidelijk, maar bronnen binnen het onderzoek verzekeren dat er wel degelijk personen zijn die zich op een ondervraging of strafklacht mogen voorbereiden.

• Leko verschijnt voor onderzoeksrechter

Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft de nacht in het politiecommissariaat moeten doorbrengen en zal vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. De omstandigheden en de precieze reden voor Leko’s arrestatie bleven lange tijd onduidelijk. De onderzoekers wilden de trainer van Club volgens onze informatie ondervragen over makelaar Dejan Veljkovic. Het is bekend dat hun band meer dan zakelijk is. Veljkovic was Leko’s makelaar toen die speler was, en ze hebben nog altijd veel contact met elkaar. Leko zou dus ook van veel van Veljkovic’s zaken op de hoogte kunnen zijn. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge zei gisteren dat hij dacht dat Leko vandaag “terug bij zijn familie en spelers zal zijn”.

Veljkovic. Foto: Photo News

• Verhoor van spilfiguren Bayat en Veljkovic

Hoofdpunt van de dag voor het parket zal ongetwijfeld de ondervraging van spilfiguren Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zijn. Gisteren liet Jean-Philippe Mayence, samen met Tom Bauwens de advocaat van Bayat, verstaan dat hij zijn cliënt nog niet had kunnen spreken. Hij maakte zich wel kwaad over het hardhandige optreden van de politie. “Er werden deuren ingebeukt en er werd zelfs een wapen tegen het hoofd van mevrouw Bayat gezet. En dat terwijl de kinderen toekeken”, zei hij.

• Persconferentie van het parket

Om 15 uur geeft het federaal parket een persconferentie in Brussel. Naar alle verwachting zal er dan meer duidelijkheid worden geschept over de beschuldigingen en de mensen die daadwerkelijk in verdenking worden gesteld.