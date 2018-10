Man uit New York gearresteerd voor beramen bomaanslag tijdens verkiezingen

Een man uit New York is woensdag gearresteerd omdat hij van plan zou zijn geweest zichzelf op te blazen tijdens de Congresverkiezingen van 6 november om aandacht te vragen voor zijn politieke overtuigingen. Dat hebben plaatselijke media gemeld.

De 56-jarige man is ervan beschuldigd van plan te zijn geweest een bom te fabriceren en die op zijn lichaam tot ontploffing te brengen in de hoofdstad Washington. Hij wou daarmee zijn geloof in een politiek systeem van loting, in tegenstelling tot verkiezen bij meerderheid, tot uiting brengen.

De arrestatie gebeurde dinsdag, toen de man aan het rijden was. Hij zou zijn plan aan de politie hebben bekend, in zijn woning is zwart poeder gevonden.

Op gezag van niet nader genoemde wetsdienaars berichtte zender NBC dat de man alleen handelde en geen banden heeft met een terreurgroep.