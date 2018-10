LIVE VOETBALSCHANDAAL. Bayat en co onderweg voor ondervraging

De Belgische voetbalwereld staat in rep en roer. Het gerecht pakte gisteren makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic op en liet maar liefst 57 huiszoekingen uitvoeren, waarvan 44 in België. Ook Club Brugge-trainer Ivan Leko werd opgepakt voor verhoor en moest zelfs een nacht in de cel blijven. Vandaag zullen Bayat en Veljkovic een eerste keer verhoord worden over hun rol in de hele zaak. U kan het hier op de voet volgen.