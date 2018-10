Werd Van Wijk met KV Mechelen slachtoffer van matchfixing? “En ik werd toen aan het kruis genageld…”

Geen overnachting in Hasselt, Denis van Wijk zat gisteravond gewoon ontspannen op café. De Nederlander was trainer van KV Mechelen in de mogelijk besmette degradatiestrijd die Malinois vorig seizoen verloor. “Iedereen heeft toch ogen?” brieste hij na de bepalende en vooral verrassende 4-0-zege van Eupen tegen Moeskroen. “Je kan je werk heel goed doen en dan toch degraderen door een mysterie.” Insinuaties over matchfixing die hij daags na de nederlaag graag herhaalde in het voetbalpraatprogramma Extra Time.

“Wat moet ik nu nog zeggen?” vertelde Van Wijk gisteren. “Ik heb het destijds allemaal al gezegd, ik moet nu mijn gelijk niet halen. Ze hebben me na mijn uitspraken en na mijn passage bij Extra Time aan het kruis genageld – en misschien wel terecht –, maar ik zeg nooit dingen waarover ik twijfel. Ik ben blij dat het gerecht nu zijn werk doet.” Zijn dat voor Van Wijk geen vijgen na Pasen? Wat als er effectief sprake was van matchfixing en Mechelen niet hoefde te zakken, dan had hij nu misschien nog een job. “Ach, ik ga nu niet gaan wijzen en roepen. Het moet trouwens allemaal nog blijken of er effectief iets mis was. Tot dat moment hoef je niet te reageren.”