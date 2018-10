Diervriendelijke legboerderij Kipster komt naar België

Het Nederlandse bedrijf Kipster, naar eigen zeggen de meest dier- en mileuvriendelijke legboerderij ter wereld, wil volgend jaar een vestiging openen in ons land. De eieren die de kippen produceren, zullen verkocht worden bij supermarktketen Lidl.

De architecten van Kipster in Nederland vertrokken bij de bouw van hun kippenboerderij zoveel mogelijk vanuit de wensen en verlangens van de kippen zelf, zegt het bedrijf donderdag. “Het resultaat is de meest dier- en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld.” Vorig jaar opende de eerste boerderij in Venray, een uur rijden van de Belgische grens. En volgend jaar wil het bedrijf ook een vestiging openen in ons land, meer bepaald in Limburg of in West-Vlaanderen

De legboerderij telt drie keer minder kippen dan een gemiddeld kippenbedrijf. De dieren lopen er in een binnentuin met frisse lucht, daglicht, boompjes en struiken rond. “Geen gestreste leghennen hier, maar kippen die na het leggen van hun eitje de hele dag binnen en buiten rond de boerderij kunnen lopen, net zoals vroeger”, luidt het.

“Vroeger scharrelden kippen rond op het erf en aten ze wat ze tegenkwamen. Daar wilden we opnieuw naar streven. We gebruiken geen landbouwgrond voor voer, maar maken goed voer van etensresten uit bakkerijen om verspilling tegen te gaan”, zegt Ruud Zanders, medeoprichter van Kipster. Kipster zorgt daarnaast met meer dan duizend zonnepanelen voor eigen stroom.

Het is supermarktketen Lidl die de eieren, net zoals in Nederland, zal verkopen in ons land. Die zullen niet duurder zijn dan de biologische eieren die je koopt bij Lidl. “Lidl verkoopt de Kipster-eieren nu al een jaar in Nederland. We waren zo gecharmeerd door dit innovatieve project dat we de gesprekken over een boerderij in België al snel hadden opgestart. De bedrijfsfilosofie van Kipster past helemaal in de duurzaamheidsstrategie van Lidl”, zegt Isabelle Colbrandt, de woordvoerster van Lidl.