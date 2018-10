Leekens wordt opnieuw trainer en trekt naar topclub in Tunesië

Georges Leekens denkt nog niet aan stoppen. Na een mislukt avontuur als Hongaars bondscoach trekt de 69-jarige trainer naar Tunesië. Daar wordt hij coach bij Étoile Sportive du Sahel.

De waslijst met clubs en landen is ondertussen ellenlang, maar Leekens heeft dus een nieuwe uitdaging beet. Tussen april 2014 en juni 2015 was Mac the Knife al eens bondscoach in Tunesië, nu neemt hij topclub Étoile Sportive du Sahel onder zijn hoede. Die ploeg kroonde zich in 2016 nog tot kampioen, eindigde vorig jaar tweede en staat na vier speeldagen in de Tunesische competitie op de vierde plaats met 7 op 12.

Op de website van de club staat te lezen dat na het beëindigen van het contract met de huidige trainer, er een akkoord is bereikt met Leekens om het team te leiden. Donderdag nog stelt Etoile du Sahel zijn nieuw trainer voor. “Na een zeer recente vraag van de Tunesische Nationale A-ploeg Etoile Sportive du Sahel, kan ik melden dat ik per direct aan de slag ga in het buitenland.”

“Rol als lijstduwer blijft overeind”

Verrassend, want Leekens had onlangs nog aangegeven dat hij een meer actieve rol wou opnemen in Oostkamp, waar hij de CD&V-lijst duwt. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling, omdat Leekens bij de voorstelling nog bondscoach was van Hongarije, maar die samenwerking werd midden juni beëindigd. En dus gaf Leekens aan dat hij een functie als schepen van Sport wel zag zitten.

Daar komt hij nu dus op terug. “Toch blijft mijn rol als lijstduwer van de gedreven CD&V-ploeg overeind. Ik ben ontzettend fier op de strafste gemeente van Vlaanderen en stel graag mijn ‘sportieve’ ervaring ten dienste. Omdat ik ervan overtuigd ben dat deze sterk vernieuwde CD&V-ploeg de beste garantie is om de gemeente te besturen, blijf ik hun grootste sympathisant en duwer. Mijn engagement om in de volgende legislatuur het sportieve beleid in Oostkamp te ondersteunen blijft overeind. In welke rol, dat zullen de verkiezingen en mijn beroepsbezigheden bepalen. Maar de strafste gemeente loslaten? Nooit!”, meldt Leekens. “Ik supporter vanuit Tunesië en vind het echt spijtig dat ik er niet kan bijzijn.”