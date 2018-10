Vijf mensen uit flat brandende flat gered in Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek - Bij een brand in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag vijf mensen bevrijd met een luchtladder. Ze zaten op de hoogste verdieping van een vijf verdiepingen tellend gebouw aan de Gentsesteenweg, terwijl de brand op de vierde verdieping woedde. Bij de brand vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot één flat in het gebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in één van de drie flats op de vierde verdieping van het gebouw brak rond 23.40 uur uit. De bewoonster van die flat kon haar woonst ongedeerd verlaten maar op de vijfde verdieping waren vijf mensen aanwezig die door de brandweer bevrijd werden met een luchtladder, langs de achterzijde van het gebouw. Die mensen werden samen met de andere bewoners van het gebouw opgevangen in een naburig politiecommissariaat terwijl de brandweer haar werk deed. In totaal ging het om een 30-tal mensen.

De brandweer had het vuur snel onder controle zodat de schade beperkt bleef tot de flat waar de brand begonnen was. Na enkele uren konden de bewoners van de andere flats dan ook naar huis terugkeren.

Volgens de brandweer is er geen sprake van kwaad opzet maar kende de brand een accidentele oorzaak.