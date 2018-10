De werkvloer van de toekomst: digitaliseren én humaniseren

Robotisering, artificiële intelligentie (AI) en sensortechnologie: gaan ze jouw job veranderen of zelfs overnemen? Of kiezen we de richting van een Human Revival, waarbij technologie werknemers ondersteunt? De zevende HR Summit van SBS Skill Builders die doorging in Deurle probeerde doorheen het koffiedik de trends te ontwaren.

Trend 1: Tegelijk jobmaker én -kraker

Tegen 2030 kan 21 procent van de huidige jobs verdwijnen door AI, maar het totale aantal beschikbare jobs kan erop vooruitgaan. Dat zegt het McKinsey-rapport ‘The Future of Work’. Op voorwaarde dat we de transitie goed aanpakken. Digitalisering kan een jobmaker én een jobkraker zijn.

Niet alle taken binnen elke job worden geraakt. Leidinggevende en creatieve rollen zullen de kleinste impact ondervinden. Maar zelfs hooggeschoolde repetitieve taken zoals medische beeldvorming zullen verder automatiseren.

Reskilling en levenslang leren is een must voor iedereen. Sociale vaardigheden en probleemoplossend werken worden net zo belangrijk als jobrotatie en flexwerk.

Digitale verandering kan traag gaan in jouw bedrijf of sector, maar een afdeling of taak kan heel snel overbodig worden.

De virtuele assistent Winston uit het boek Oorsprong van Dan Brown is geen sciencefiction. Een heleboel jobs van morgen bestaan nog niet eens.

Trend 2: Bedrijven worden rijker, hun medewerkers armer

“Of het wel zal meevallen met het jobverlies door AI en automatisering, kan je ook historisch bekijken”, zegt Koen de Leus, hoofdeconoom BNP Paribas Fortis. “Tijdens de industriële revolutie vloeide er meer geld naar kapitaal dan naar arbeid. Wevers bijvoorbeeld kregen voor hetzelfde werk uiteindelijk nog maar een derde van hun loon, terwijl de fabrieksbazen rijk werden.” Trek even de vergelijking met beroepen die zullen verdwijnen of waar de lonen vandaag al onder druk staan door AI of machine learning...

Trend 3: Fluid en flexibel maakt het verschil

“Individualisering, autonomie en zingeving staan voorop”, zegt Elke Willaert, HR Director BELUX bij Microsoft. “Onze kantoren werden open ruimtes voor iedereen. Voor technologie zit je bij ons natuurlijk goed. Maar om veranderingen aan te kunnen, is ook een cultuur van luisteren en empathie belangrijk. Mensen zijn feedbackjunkies. Iedereen wil graag weten wat zijn baas van hem denkt. Een goede manager zorgt voor zo’n vertrouwenscultuur.” Hoe precies?

Duidelijk zijn over prioriteiten. Twijfel is nefast voor de bedrijfscultuur.

Energie genereren: je wil aangestoken worden door enthousiasme en passie, geen bevelen opvolgen.

Succes is niet de basis van geluk, geluk is de basis voor succes. Come as you are. Love what you do. Wees naturel en jezelf, zo eenvoudig kan het zijn.

Trend 4: Offline blijft toekomst hebben

“Onze boodschap is eenvoudig”, zegt HR manager Els Van Keymeulen van het Oost-Vlaamse Schoenen Torfs. “Als je klanten wil inspireren, moet je je medewerkers inspireren. Zeker in woelige tijden moet je als werkgever perfect weten waarvoor je staat. Ook al zijn we bekend voor onze 75 fysieke winkels waar 650 medewerkers aan de slag zijn, toch hebben we al vijf jaar een webshop, en die wordt steeds belangrijker. Maar we willen geen 75 jaar traditie overboord gooien, en de authentieke ontmoetingsplek blijven waarvan al onze medewerkers en klanten ambassadeur zijn. Je kan online én offline de winkel van de toekomst zijn. Met medewerkers die sterk in hun schoenen staan.”

