Lage suikerprijzen en droge zomer wegen op moederbedrijf achter Tiense Suiker

Tienen - De dalende prijzen van suiker en bio-ethanol spelen Südzucker, de moedermaatschappij van Tiense Suiker, parten. Het bedrijf zag de operationele winst in het tweede kwartaal van zijn boekjaar (juni-augustus) zo goed als halveren, tot 62 miljoen euro. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De omzet steeg nog lichtjes tot 1,7 miljard euro, maar de aan de aandeelhouders toewijsbare winst daalde met meer dan 80 procent tot 9 miljoen euro.

Niet alleen de lage prijzen vormen een probleem, maar ook de droge zomer kan de grootste suikerproducent van Europa last bezorgen. Door de droogte is de oogst van suikerbieten in vele regio’s immers tegengevallen. De verwerking van de bieten is eind augustus begonnen. Südzucker verwacht dat de opbrengst lager zal zijn dan gemiddeld.

De onderneming verlaagde in september al de prognoses voor het volledige jaar (dat loopt tot eind februari 2019). Ze verwacht een omzet van 6,6 tot 6,9 miljard euro en een operationele winst van 25 tot 125 miljoen euro.