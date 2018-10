Hallucinante beelden van doortocht Michael in Florida: extreem krachtige orkaan blaast daken weg

Michael, een van de zwaarste orkanen ooit die het Amerikaanse vasteland bereikte, is een spoor van vernieling aan het achterlaten in Florida. Hallucinante beelden van de doortocht in Panama City laten onder meer zien hoe daken zomaar worden weggeblazen door de extreem krachtige windstoten. Er is momenteel sprake van minstens één dode.

De orkaan van categorie vier haalde windsnelheden tot maar liefst 249 kilometer per uur toen die aan land ging nabij Mexico Beach. De gevolgen zijn intussen niet te overzien. De hevige regenval zette talloze straten blank, en bij meer dan 403.000 woningen in Florida, Georgia en Alabama is de stroom uitgevallen. In de buurt van Greensboro in de staat North Carolina is bovendien een man om het leven gekomen nadat een boom op zijn huis viel. Intussen is de orkaan afgezwakt tot een tropische storm met windstoten tot net geen 100 kilometer per uur.