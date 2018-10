Melania Trump doet opvallende uitspraak over #MeToo-beweging: “Vrouwen moeten het bewijzen als ze beweren slachtoffer te zijn van aanranding”

Vrouwen die werden aangerand en de daders dan beschuldigen, moeten dat ook bewijzen. Dat vindt presidentsvrouw Melania Trump. Ze gaf die opmerkelijke commentaar tijdens een interview met ABC News.

“Ik steun de vrouwen en ze moeten gehoord worden”, zei Melania in een interview naar aanleiding van de heisa rond Brett Kavanaugh. “We moeten hen steunen en, weet je, ook mannen, niet alleen vrouwen.” De first lady had het over vrouwen die slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag. Maar ze nuanceert ook. “Ik steun die vrouwen echt wel, maar ze moeten ook bewijzen tonen. Je kan niet zomaar zeggen Ik werd seksueel aangerand of Jij hebt me dat aangedaan, want soms gaat de media te ver en de manier waarop ze een verhaal dan brengen, is niet correct. Vrouwen die naar voren komen als slachtoffer, moeten er ook op voorbereid zijn dat ze hun beweringen kunnen bewijzen. Als je iemand beschuldigt, toon dan het bewijs.”

Foto: REUTERS

In 2016 zei Melania Trump al eens iets gelijkaardigs toen er ook beschuldigingen waren over ongepast en grensoverschrijdend gedrag van haar eigen echtgenoot. Zeker 13 vrouwen beschuldigden Donald Trump daarvan tijdens de presidentscampagne van 2016. Dat gebeurde nadat er opnames uit 2005 gelekt waren waarin Trump zei “dat je alles kan doen met vrouwen als je een ster bent, grab them by the pussy“.

“Elke aanranding zou voor het gerecht moeten komen. En als je beschuldigingen uit, maakt niet uit wie het is, of het nu een man of een vrouw is, en je komt niet met bewijzen, dan is dat schadelijk en oneerlijk”, zei Melania toen. Volgens de presidentsvrouw waren de beschuldigingen van die 13 vrouwen toen ingegeven door de oppositie. “Ze hebben geen enkele feiten.”