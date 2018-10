Brandweer redt kitten uit afvalbrand in haven

Gent - Bij een industriebrand in de Gentse haven donderdagochtend, heeft de brandweer van de zone Centrum een klein katje uit het vuur gered. De brand ontstond in een loods van een afvalverwerkend bedrijf, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Het vuur was snel onder controle.

De brandweer werd om 6.55 uur opgeroepen voor een industriebrand in de Gentse haven. In een loods met een transportband van een afvalverwerkend bedrijf was even voordien brand ontstaan. De eerste ploegen waren om 7 uur - nauwelijks vijf minuten na de oproep dus - al ter plaatse en de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Drie posten van de zone Centrum kwamen ter plaatse.

Uit het brandende afval kon de brandweer ook een kitten bevrijden. Het diertje kwam er met de schrik vanaf en wordt verder opgevangen door mensen van het bedrijf. De brandweer bleef donderdagvoormiddag nog urenlang ter plaatse om het afval na te blussen.