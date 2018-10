Experts waarschuwen: “Catastrofale instorting van de Etna kan tsunami veroorzaken”

Zwaartekracht trekt de Etna richting de zee, waardoor de kans vergroot dat de flank van de meest actieve vulkaan van Europa ooit in de Middellandse Zee zal storten. “En dat zou catastrofaal zijn”, aldus experts. “En een tsunami in het gebied kunnen veroorzaken.”

Eerst het goede nieuws: er zijn nog geen indicaties dat zo’n instorting voor morgen zal zijn. Maar nieuw onderzoek toont wel aan dat de zuidoostelijke flank van de Italiaanse vulkaan “zowel boven de grond als onder de zee aan het bewegen is”. “Dat betekent dat de kans op een instorting veel groter is dan aanvankelijk gedacht”, aldus de onderzoekers, die hun bevindingen deze week hebben gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Science Advances.

“Het is nu aan ons om die bewegingen beter te begrijpen en om te weten te komen welke triggers zo’n instorting kunnen veroorzaken”, zegt onderzoekster Morelia Urlaub.

De Etna is de meest rusteloze vulkaan van Europa. De berg vertoont al activiteit sinds ongeveer 6000 voor Christus en bevindt zich momenteel in een actieve cyclus die al aan de gang is sinds september 2013, zo meldt het gespecialiseerde Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program.

Op basis van satellietgegevens en gps-metingen hebben de onderzoekers ook ontdekt dat de Etna al zeker dertig jaar naar de Middellandse Zee “aan het toekruipen is”. In maart verklaarden wetenschappers van de Britse Open University nog dat de berg tussen 2001 en 2012 ongeveer 14 millimeter per jaar opschoof.

4 centimeter

Uit het nieuwe onderzoek blijkt echter dat de Etna in mei 2017 in een periode van amper acht dagen liefst 4 centimeter verschoven is. “En er was geen uitbarsting toen, de beweging vond plaats zonder een ernstige breuk of seismische golven. Dit was het werk van de zwaartekracht. En dat is slecht nieuws voor ons”, aldus Urlaub. “Als een vulkaan instort, zo weten we uit het verleden, gaat dat gepaard met enorme, snelle landverschuivingen. En als die in het water terechtkomen, kan dat een tsunami veroorzaken.”

Hoe groot die kans is bij de Etna, kan nu nog niet ingeschat worden omdat er nog maar een paar decennia wetenschappelijke metingen gebeuren in het gebied. “Dat terwijl de Etna ruim 500.000 jaar oud is. Meer metingen zijn dus nodig om de risico op een instorting in te schatten. Maar het gevaar is er, we zullen een oogje in het zeil moeten blijven houden.”