Apple sluit grote deal met Britse chipbedrijf Dialog

De Amerikaanse technologiegigant Apple heeft overeenstemming bereikt met chipontwerper Dialog Semiconductor over gebruik van onder meer de energiebeheertechnologie van de Britten. Ook worden enkele bedrijfsonderdelen met in totaal driehonderd medewerkers overgenomen. Er is 600 miljoen dollar (520 miljoen euro) met de deal gemoeid, waarvan de helft verspreid over de komende jaren.