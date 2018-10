Artsen Zonder Grenzen tikt Australië op de vingers: “Moeten vluchtelingen weghalen van het eiland Nauru”

Brussel - Artsen Zonder Grenzen (AzG) is niet te spreken over de beslissing van de regering van Nauru, een eiland waar Australië een opvangcentrum voor vluchtelingen heeft, om niet langer geestelijke gezondheidszorg te verstrekken aan asielzoekers en vluchtelingen. De ngo roept woensdag op om hen onmiddellijk te evacueren van het eiland.

Het piepkleine Nauru, de kleinste eilandstaat ter wereld, ligt geregeld zwaar onder vuur voor de slechte levensomstandigheden van vluchtelingen, inclusief kinderen, op het eiland.

De geestelijke gezondheid van de vluchtelingen op het eiland is volgens Artsen Zonder Grenzen “meer dan hopeloos”. “In de afgelopen 11 maanden op Nauru heb ik een alarmerend aantal zelfmoordpogingen en zelfverminking gezien bij de mannen, vrouwen en kinderen die we behandelen”, zegt psychiater Beth O’Connor. Heel wat kinderen zijn er zo slecht aan toe dat ze niet in staat zijn om te eten, drinken of zelfs naar het toilet te gaan.

Uit medische analyse blijkt dat veel patiënten zich in een vicieuze cirkel bevinden van diepe wanhoop, waarbij velen de wil om te leven hebben verloren. Minstens 78 patiënten hadden zelfmoordgedachten. Bovendien zijn velen onder hen gescheiden van hun familie.

Volgen AZG is er voor deze patiënten geen therapeutische oplossing zolang ze opgesloten zijn op het eiland. De organisatie pleit ervoor om de honderden asielzoekers en vluchtelingen weg te halen van het eiland. “Hoewel de Australische regering ‘offshore-detentie’ beschrijft als een humanitair beleid, bewijst onze ervaring dat er niets humanitair is aan het redden van mensen op zee, om hen vervolgens in een openluchtgevangenis op Nauru achter te laten”, verklaart uitvoerend directeur Paul McPhun.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be