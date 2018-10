Problemen met draagraket tijdens lancering Sojoez-capsule: capsule geland in Kazachstan

Brussel - De Sojoez-capsule die onverwacht naar de Aarde moest terugkeren na een probleem met de donderdag gelanceerde Sojoez-draagraket, is in Kazachstan geland, zo melden Russische persbureaus en zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA bevestigd. De twee inzittenden zijn in leven, zo twitterde het hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos.

NASA meldt op Twitter dat er sprake was van een probleem met de ‘boosters’ bij de afscheiding van de eerste trap. De capsule met twee opvarenden heeft daarop een zogenaamde “ballistische noodlanding” moeten inzetten. Dat is een noodlanding waarbij de capsule aan een scherpere hoek dan normaal de landing inzet.

De opvarenden van de Sojoez op zo’n situatie getraind. Specialisten wijzen erop dat het duo, de Amerikaan Nick Hague en de Rus Alekseï Ovtsjinin, tot 9G zwaartekracht hebben ervaren. Intussen is de capsule geland. Nasa zegt contact te hebben met de astro- en kosmonaut, beide zouden ongedeerd zijn. Reddingsteams zijn onderweg naar de landingssite. Ook het staatspersbureau TASS zegt dat het duo ongedeerd is.

Hoe het nu verder moet is nog onduidelijk. De twee zouden een kleine 180 dagen in de ruimte hebben moeten doorbrengen. De koppeling aan de Russische Pojsk-module van het ISS was voor zowat zes uur na de lancering voorzien, dus na vier omwentelingen.

Voor de Amerikaan Nick Hague was het zijn eerste missie, voor de Rus Alekseï Ovtsjinin de tweede.