Wie goed oplette, had dit voetbalschandaal kunnen zien aankomen

Voetbalmakelaars John Bico en Mogi Bayat. Beiden kwamen in het verleden al in opspraak. Foto: Photo News

Een enorme schok was het, de tornado die woensdag door het Belgische voetbal raasde. De trainer van de landskampioen, de twee beste scheidsrechters van het land, de twee grootste spelersmakelaars… allemaal werden ze door de politie opgepakt voor verhoor. Maar hadden we dit niet moeten zien aankomen? De voorbije jaren en maanden waren er immers al aardig wat waarschuwingen dat het Belgische voetbal een groot probleem had. Een chronologisch overzicht.

• Het Nieuwsblad, 2014-2018: “Makelaar riep dat hij zou zorgen dat een club die met hem geen zaken wilde doen, zou degraderen”

Onze chef Voetbal Ludo Vandewalle waarschuwde in zijn analyses en commentaarstukken al sinds begin 2014 voor de toenemende macht van de spelersmakelaars. “Alle macht aan de makelaars?” (14/01/2014), “Waarom heb je scouts nodig als Mogi er is?” (11/08/2015), “De Mogi-League” (30/08/2016), en “Wilde Westen in het Voetbal” (21/08/2018) zijn enkele van zijn titels.

Op zaterdag 1 oktober 2016 schreef hij een groot artikel met als titel “Het voetbal is ziek” in Het Nieuwsblad. Met een aanzienlijk hoofdstuk over de spelersmakelaars. Leest u even mee: “Enkelen onder hen vormen misschien wel de grootste bedreiging voor een eerlijke sport. Ze worden steeds machtiger en sommigen laten het niet na hun macht te gebruiken en misbruiken. Hij die omschreven wordt als een van de meest succesvolle makelaars in België is er niet vies van de meest vuile trucs uit te halen, aldus een clubleider. (…) Hij riep eens uit dat hij er wel voor zou zorgen dat een club, die met één van zijn spelers geen zaken wilde doen, zou degraderen.”

Het Nieuwsblad, 1 oktober 2016.

• £X€£$$ United, 2015: “Spelersmakelaar beslist binnenkort wie wanneer mag winnen”

In 2015 waarschuwde auteur Frank Van Laeken ook al voor de invloed van spelersmakelaars in het voetbal. In zijn boek £X€£$$ United, dat zich toespitst op de geldstromen binnen het mondiale voetbal, liet hij toen het volgende optekenen: “We staan niet ver af van de situatie dat een spelersmakelaar of investeringsfonds zal beslissen wie wanneer mag winnen.”

• Het Nieuwsblad, 10 februari 2016: “Belgisch voetbal meer vatbaar voor wedstrijdfraude”

Roland Duchâtelet, die tien jaar geleden als voorzitter van STVV aan de alarmbel trok in de zaak-Ye, doet in onze krant een opmerkelijke uitspraak. Hij zegt dat “het Belgische voetbal misschien zelfs meer vatbaar geworden is voor wedstrijdfraude”. De reden was voor de Belgische ondernemer duidelijk: “Het proces-Ye heeft véél en véél te lang geduurd en heeft zo goed als niets opgeleverd.”

Roland Duchâtelet. Foto: Luc Daelemans

• Het Nieuwsblad, 12 maart 2018: voor het eerst sprake van wanpraktijken KV Mechelen

Toenmalig KV Mechelen-trainer Denis van Wijk dropte meteen na zijn eerste wedstrijd bij de club een bommetje door te zeggen dat Eupen, de grote concurrent in de strijd om het behoud, op de laatste speeldag weinig te vrezen zou hebben van Moeskroen. En zo geschiedde: in de laatste 20 minuten scoorde Eupen vier keer tegen de Waalse club.

“Ik denk dat heel België een stukje gedegouteerd is nu”, sprak Van Wijk na de match. “Het is gewoon schering en inslag, iedereen vindt het maar normaal. In het Belgische voetbal kan absoluut alles.”

Denis van Wijk. Foto: BELGA

Bij Eupen stelden ze echter dat KV Mechelen vuil spel speelde. “Er zijn deze week dingen gebeurd die te gek zijn voor woorden. Ik wil niet in detail treden, maar het kan niet anders of die zaken zijn bewust gedaan om ons te destabiliseren”, zei keeper Hendrik Van Crombrugge. Navraag bij ploegmaats leerde ons dat minstens vijf basisspelers van Eupen vorige week een telefoontje van hun makelaar kregen, met de vraag of ze volgend seizoen naar KV wilden komen.

• Sport/Voetbalmagazine, 4 april 2018: “Er gebeuren onwaarschijnlijke transfers”

Voormalig voetbalmakelaar Nenad Petrovic nam een half jaar geleden de te grote invloed van spelersagent Mogi Bayat op de korrel. “Er gebeuren onwaarschijnlijke transfers en er circuleren bedragen die niemand kan begrijpen. Bij veel clubs is de naam van de makelaar belangrijker dan de kwaliteit van de speler”, zei hij in Sport/Voetbalmagazine.

“Had Hamdi Harbaoui een kans gekregen om bij Anderlecht te tekenen, mocht hij met een andere makelaar gewerkt hebben dan Bayat?” Herlees hier de uitspraken van Petrovic in april van dit jaar.

Foto: BELGA

• Knack, 29 augustus 2018: “Denk niet dat parket degradatiestrijd goed heeft onderzocht”

Roland Duchâtelet stelde zich vorige maand nog vragen bij het eerlijke verloop van de Belgische competitie in een interview met magazine Knack. “Ik denk niet dat het parket de zaak heel grondig heeft onderzocht”, zei de ex-voorzitter van STVV toen over de degradatiestrijd van de laatste seizoenen. Duchâtelet had het wel over de rol van Moeskroen, terwijl KV Mechelen net boter op het hoofd lijkt te hebben.

