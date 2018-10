China noemt zaak van door België aan de VS uitgeleverde spion “wind”

China heeft Washington er donderdag van beschuldigd “wind” te maken door een door België aan de VS uitgeleverde agent te beschuldigen van economische spionage.

“De Amerikaanse beschuldigingen zijn wind”, zei tegenover de pers de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Lu Kang.

Ons land heeft een medewerker van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid dinsdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Yanjun Xu, die bekend stond onder verschillende pseudoniemen, wordt verdacht van bedrijfsspionage in verschillende Amerikaanse en buitenlandse lucht- en ruimtevaartbedrijven, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie en wordt bevestigd door het kabinet van de Belgische minister van Justitie, Koen Geens. De Chinees werd al op 1 april opgepakt in Brussel.

“We bevestigen het feit dat de man gisteren is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, in het kader van lopende bilaterale akkoorden. De wettelijke voorwaarden voor uitlevering waren vervuld”, zegt de woordvoerster van minister Geens woensdagavond. Meer details gaf ze niet.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat het niet om een geïsoleerd incident. “Dit maakt deel uit van een algemeen beleid van China ten koste van Amerika. We kunnen niet tolereren dat een land de vruchten van ons denkwerk steelt. We zullen niet tolereren dat een land oogst wat het niet heeft gezaaid”, klinkt het in een persbericht.

De man zal in een federale rechtbank in Cincinnati terechtstaan. Hij riskeert 15 jaar cel.