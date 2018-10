De Belgische beurs doet het slecht. Zo treft het ook jou, zelfs al heb je geen aandelen

Barre tijden op de beurzen. Wereldwijd. De Bel-20 staat nu al 13 procent lager dan een jaar geleden. Je haalt de schouders op, want je hebt geen aandelen? Toch wel, ook al heb je er zelf nooit gekocht. Financiële experts Tom Simonts (KBC Senior Financial Economist) en Pascal Paepen (docent Thomas Moore) leggen in tien stappen uit hoe de malaise er kwam en hoe ze ook jou treft.