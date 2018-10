Het netwerk van Bayat en Veljkovic: zo ver reiken de tentakels van de spilfiguren in Operatie ‘Propere Handen’

Mogi Bayat (44) is geen spelersmakelaar in de strikte zin van het woord: hij maakt deals tussen verschillende clubs. Zowat overal in eerste klasse heeft hij spelers waarvoor hij een transfer hielp regelen. Maar zijn invloed reikt ook tot sportief directeurs en trainers en zelfs buitenlandse clubs. Dat geldt eveneens voor die andere spilfiguur in het onderzoek, Dejan Veljkovic (48).