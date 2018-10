Luchtmacht haalt spectaculaire stunt uit met Boeing, maar oogst ook kritiek: “Dit kon heel fout aflopen”

Een vliegtuig bijzonder laag laten vliegen door het centrum van de Australische stad Brisbane. Dat was wat de RAAF, ofwel de Royal Australian Air Force, tot in de puntjes had voorbereid. De stunt werd eind vorige maand met succes uitgevoerd door de luchtmacht, al was niet iedereen blij met het “levensgevaarlijke” spektakel: “Dit kon erg fout aflopen.”