Gehavende Jef Vermassen amper drie dagen na crash met Tesla opnieuw paraat in de rechtbank

Lebbeke - Enkele dagen nadat hij is gecrasht met zijn Tesla, is Jef Vermassen opnieuw paraat in de rechtbank. De toppleiter, met zijn linkerarm nog in het verband, verscheen in de correctionele rechtbank van Dendermonde, voor het proces rond de moord op een autohandelaar uit Lebbeke.

Vermassen was maandagmiddag na een lezing van Katoen Natie onderweg naar huis toen hij op de N41 in Gijzegem (bij Aalst) plots moest uitwijken voor een tegenligger. Volgens de advocaat reed die over de middenlijn. “Vervolgens ben ik de controle over het stuur verloren”, verklaarde Vermassen na de feiten. Zijn bordeauxrode Tesla kwam tegen een gevel en een verlichtingspaal terecht, de advocaat zelf raakte gewond en ging ter verzorging naar het ziekenhuis. “Ik heb veel pijn aan mijn borstbeen en aan mijn linkerhand”, aldus de advocaat maandag. “Maar het had slechter kunnen aflopen.”

Drie dagen later is Vermassen alweer aan het werk. Hij verscheen donderdag voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Daar staan drie beklaagden terecht voor de moord op de Lebbeekse autohandelaar Wim Van Cauteren.

Foto: bfs

Vrouw betaalde vriend om echtgenoot om het leven te brengen

Het lichaam van de 39-jarige autohandelaar werd op 2 juni 2014 aangetroffen in zijn woning aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Katrien R., de 36-jarige vrouw van het slachtoffer, werd als eerste verhoord als getuige, maar legde later bij de onderzoeksrechter in Dendermonde bekentenissen af. De vrouw zegt dat ze de 48-jarige Gino V., een vriend des huizes, betaalde om haar echtgenoot dood te schieten.

Tijdens een huiszoeking op zijn adres werd het geld voor de huurmoord aangetroffen. Ook Melissa D. uit Opwijk, de toenmalige echtgenote van Gino V.C., staat terecht. Ze wordt ervan verdacht op de hoogte geweest te zijn van de moordplannen en haar ex-man een vals alibi te hebben bezorgd.

Donderdag komen onder anderen de gerechtspsychiater, een psycholoog en enkele politieagenten getuigen op het proces.