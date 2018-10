300.000 mensen geëvacueerd in India door komst cycloon Titli

De cycloon Titli (vlinder in het Hindi), met windsnelheden tot 165 km per uur, heeft donderdagochtend de oostkust van India bereikt. Liefst 300.000 mensen werden geëvacueerd, en volgens verschillende media vielen er al twee doden.

Titli kwam aan land om 04.30 uur lokale tijd, volgens het Indiase persbureau PTI. De cycloon, die gepaard gaat met zware regenval, ontwortelde bomen en deed elektriciteitspalen sneuvelen.

De deelstaatregering van Odisha liet woensdag al 300.000 mensen evacueren uit vijf kustdistricten. Ze werden naar speciale opvangplaatsen gebracht, en zwangere vrouwen naar gezondheidscentra en ziekenhuizen.

De scholen blijven gesloten en vissers kregen twee dagen geleden al de raad niet in zee te gaan. Toch moest de kustwacht 30 vissers redden.

De Indiase media meldden de dood van twee mensen in de buurstaat Andhra Pradesh. Een man kwam om toen zijn huis instortte, en een vrouw overleed nadat een boom op haar was gevallen.

In de Golf van Bengalen komen cyclonen vaak voor in de periode van april tot november. De krachtigste cycloon waarmee India ooit geconfronteerd werd was Odisha uit 1999. Meer dan 10.000 mensen lieten toen het leven.